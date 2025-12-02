যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সড়ক অবরোধ

যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সড়ক অবরোধ
রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টা থেকে তারা এ অবরোধ করেন। এতে সড়কের একটি অংশ যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে কুড়িল বিশ্বরোড থেকে রামপুরা অভিমুখী সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
আন্দোলনকারীরা বলছেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এর আগে মোবাইল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসার দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। তাতে সাড়া না দেওয়ায় স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি) আন্দোলনে নেমেছেন। এর অংশ হিসেবে যমুনা ফিউচার পার্কের ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করেছেন।
