হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সময় তৈরি করা যাবে গ্রুপ

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সময় তৈরি করা যাবে গ্রুপ
হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সময় এক এক করে ইউজার নির্বাচন করা অনেক সময়েই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। একাধিক কনট্যাক্ট খুঁজে বের করতে সময় লাগে, ফলে দ্রুত মেসেজ পাঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। ইউজারদের এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই হোয়াটসঅ্যাপ নতুন একটি সুবিধা আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
সম্প্রতি জানা গেছে, হোয়াটসঅ্যাপ এমন একটি ফিচার নিয়ে কাজ করছে যার মাধ্যমে মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সময়ই নতুন গ্রুপ তৈরি করা যাবে। অর্থাৎ আলাদা করে গ্রুপ তৈরি করে তারপর মেসেজ পাঠানোর প্রয়োজন হবে না। ফরওয়ার্ড অপশনের মধ্যেই গ্রুপ তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ পাঠানো সম্ভব হবে।
হোয়াটসঅ্যাপ ট্র্যাকার ওয়েবিটাইনফো এই নতুন ফিচারের তথ্য প্রকাশ করেছে। যদিও এখনো এই সুবিধাটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, তবে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ ফিচারটি নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এতে করে খুব শিগগিরই এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপে শুধু আগে থেকে তৈরি করা গ্রুপে মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সুযোগ রয়েছে। নতুন ফিচার চালু হলে, একটি মেসেজ ফরওয়ার্ড করার সময়েই কনট্যাক্ট লিস্টে থাকা একাধিক ইউজারকে বেছে নিয়ে নতুন গ্রুপ তৈরি করা যাবে এবং একই সঙ্গে সেই মেসেজও পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।
এই ফিচার চালু হলে ব্যবহারকারীদের জন্য মেসেজ ফরওয়ার্ড করার প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত হবে। আলাদা আলাদা করে ইউজার নির্বাচন করার ঝামেলা কমবে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময় বাঁচবে বলে মনে করছেন অনেক ব্যবহারকারী।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
