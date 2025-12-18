বিপিএলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড নজরে রাখবে বিসিবি

বিপিএলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড নজরে রাখবে বিসিবি
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের পর্দা উঠবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। সিলেট-চটগ্রাম হয়ে ঢাকায় প্রায় এক মাস ধরে এই টুর্নামেন্টে ব্যস্ত থাকবেন ক্রিকেটাররা। বিপিএল শেষেই জাতীয় দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে উড়াল দিবে ভারতে। ফলে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিপিএলেও জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সতর্ক বিসিবি।
বিপিএল এর পর্দা নামবে ২৩ জানুয়ারী। এর দুই সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নতুন আসর। মূল পর্বের খেলা শুরুর আগে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাদেশকে।
বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বিপিএলের শুরু থেকেই ক্রিকেটারদের ফিটনেস ও ওয়ার্কলোডের দেখভাল করবে বিসিবি। বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেট অপারেশপ্সের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ফাহিম বলেন, 'আমাদের সবদিকে খেয়াল থাকবে। বিপিএলে যাদের খেলা আগে শেষ হয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু হয়ে যাবে কিন্তু বিপিএল ফাইনাল খেলার অনেক আগে থেকেই। আমরা হয়তো দেখবো যে, যারা প্লে অফে ওঠেনি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা জাতীয় দলের সম্ভাব্য খেলোয়াড় তাদের নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করে দেব।'
একই প্রসঙ্গে ক্রিকেট অপরাশেন্সের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস বলেন, 'আমরা গত বছরও এই পদক্ষেপটা নিয়েছিলাম, এবারও থাকছে। বোর্ডের একজন ট্রেনার পুরো বিপিএল কাভার করবেন। জিপিএসের মাধ্যমে জাতীয় দলের সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্টজুড়ে ওয়ার্কলোড ম্যানেজ হবে। ওই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে যদি কোন প্লেয়ার রেড জোনে থাকে, সেইটা ওই ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে কমিউনিকেটেড করে দেওয়া হবে, এই ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিতে হবে।'
এসকেডি/এএসএম