নির্বাচনের আগেই এআই নীতিমালার কাজ শেষ হবে
নির্বাচনের আগেই দেশে এআই নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে ‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬’ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, ‘আমরা এআই পলিসির ওপর কাজ করছি। এটা একটা লেভেল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমাদের একটা টার্গেট ছিল ২৬ সালের আগেই এটাকে আমরা করবো। এটা হয়তো হবে না। কিন্তু ইলেকশনের আগে নিশ্চিতভাবে আপনারা পেয়ে যাবেন।’
সচিব বলেন, ‘আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় অলরেডি চারটি আইন পাস হয়ে গেছে। এই চারটা আইন পাস হওয়ার পরে আমরা বেশ কিছু পলিসি নিয়ে কাজ করছি। এরমধ্যে সোর্স কোড পলিসির ওপর কাজ করছি। এটা একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এআই পলিসির ওপরও কাজ চলছে। এর বাইরে আমাদের ব্লকচেইন পলিসি ও অন্যান্য পলিসি নিয়েও কাজ চলছে।’
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রযুক্তির সর্বশেষ উদ্ভাবন, সাফল্য ও সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের অবস্থান দেশ ও বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রদর্শনী ‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬’। বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ২৯ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া তিন দিনের এই মেলা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সদস্য (বিনিয়োগ ও পার্ক সমন্বয়) যুগ্মসচিব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান এবং বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বিসিএস মহাসচিব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।
ইএইচটি/বিএ/এএসএম