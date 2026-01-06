আটকদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধের ঘোষণা

আটকদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধের ঘোষণা
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে পুলিশের হাতে আটক ৪৬ জনের মুক্তি দাবি করেছে মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)। একই সঙ্গে এনইআইআর বন্ধের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ও আটকদের মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের বর্বরোচিত হামলা ও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে এ দাবি জানায় এমবিসিবি।
আটক মোবাইল ব্যবসায়ীদের মুক্তি দাবি করে এমবিসিবির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এসময় মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ থাকবে। তবে আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ—সহিংসতা নয়, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমেই কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।
লিখিত বক্তব্যে সংগঠনটির সদস্য আনিসুর রহমান সোহেল বলেন, এনইআইআর সিস্টেম সংশোধন ছাড়া চালু করা হলে পুরো মোবাইল বাজার মাত্র নয়টি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এতে সাধারণ মানুষের জন্য বিকল্প সীমিত হয়ে পড়বে এবং বাজারের প্রতিযোগিতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।
আরেক সদস্য শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা এনইআইআর বিরোধী নই, আমরা এর সংস্কার চাই।
প্রসঙ্গত, এনইআইআর বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে বিটিআরসি ভবন ও কারওয়ান বাজার মোড়ে প্রতিবাদ সমাবেশের সময় পুলিশের হাতে আটক হন ৪৬ জন মোবাইল ব্যবসায়ী। তাদের মুক্তি চেয়েছে সংগঠনটি।
