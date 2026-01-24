চতুর্থবারের মতো টিএমজিবির শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
প্রযুক্তি সাংবাদিকদের সংগঠন টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশের (টিএমজিবি) সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি ২০২৬ এবং শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ২৪ জানুয়ারি রাজধানীর পান্থপথের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির বিজয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো এ বৃত্তি দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মাদ আবু ইউসুফ, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রফেশনাল স্ট্যাডিজ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মাহদী উজ জামান, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্কো) ফিন্যান্স সেক্রেটারি মোহাম্মাদ আমিনুল হক প্রমুখ।
টিএমজিবির সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টিএমজিবির সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদ। অনুষ্ঠানে ৪২ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী।
ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মাদ আবু ইউসুফ বলেন, ‘প্রযুক্তিনির্ভর এ সময়ে আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান নিয়ে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু রেডিমেড প্রযুক্তি ব্যবহার নয়, আমাদের প্রজন্মকে প্রযুক্তির পেছনের প্রযুক্তিও জানতে হবে।’
টিএমজিবি সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন বলেন, ‘আমাদের সদস্যদের সন্তানদের যথাযথ শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই এ বছর চতুর্থবারের মতো শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হলো। আগামীতে উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে ও ভিন্ন আয়োজনে করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা টিএমজিবির উদ্যোগের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। এ সময় টিএমজিবি সহ-সভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) মইদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মাহাদী হাসান শিমুল, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম দাস্তগীর তৌহিদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নাজনীন আক্তার লাকী, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
