নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে অ্যাপল

এপ্রিলের ২৬ তারিখেই যেসব আইফোন এবং আইপ্যাড iOS 14.5 অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়, তাতে এসেছে নতুন বিশেষ ফিচার অ্যাপ ট্র্যাকিং ট্রান্সপারেন্সি।

যখন কোনো অ্যাপ খোলা হবে, তখন স্ক্রিনে একটা পপ-আপ ভেসে উঠবে iOS 14.5 অপারেটিং সিস্টেম সমৃদ্ধ আইফোন আর আইপ্যাডে। অ্যাপ যখন ব্যবহারকারীর কাছে ডেটা শেয়ার করার অপশন চায়, তখন মাত্র দুই অপশন থাকে- Allow আর Cancel। Cancel করে দিলে অ্যাপ কাজ করে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হবে না। থাকবে Ask App Not To Track অপশন। সেটায় ক্লিক করলে অ্যাপ কাজ করবে, কিন্তু ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করলেও চলবে।

এতদিন পর্যন্ত ডেভেলপাররা বিভিন্ন টুলের মাধ্যমে ফোন মারফত পাওয়া ইউজারের ডেটা ট্র্যাক করতে পারত। এই সব ডেটা এবং তার মতো ডেটা মিলিয়ে অ্যাডভারটাইজাররা তৈরি করত একটা ইউজার প্রোফাইল।

এই প্রোফাইলের সাহায্যে নানা রকম অ্যাড ইউজারদের কাছে পাঠানো হত। Cos-ও একইভাবে এর আগে বিজ্ঞাপন দেয়ার সুযোগ বিশেষ কিছু মার্কেটিং সেগমেন্টকে বিক্রি করেছে। এইভাবেই এতদিন পর্যন্ত অ্যাপের ডেটা শেয়ারিং কাজ করত।

অ্যাপলের এই নতুন ফিচার এবার এই সিস্টেমকে আমূল বদলে দিল। ইউজার যদি Ask App Not To Track অপশন বেছে নেন, তাহলে সংস্থার IDFA সিস্টেম দিয়েই হোক কী নিজেদের সিস্টেম দিয়েই হোক, থার্ড পার্টি অ্যাপগুলো আর ইউজারের ডেটা ট্র্যাক করতে পারবে না। ফলে, ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করার পথটিও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

আর ইউজার যদি Ask App Not To Track অপশনে ক্লিক না করে Allow অপশনে ক্লিক করেন? তাহলে এতদিন যেভাবে অ্যাপ কাজ করত, সেটাই হবে।



তবে এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার। আপডেট হয়ে যাওয়ার পরে এই Ask App Not To Track অপশন কিন্তু মাত্র একবারই দেখাবে।

তাই থার্ড পার্টি অ্যাপের সঙ্গে ডেটা শেয়ার করতে না চাইলে প্রথম বারেই Ask App Not To Track অপশনে ক্লিক করতে হবে, পরে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

এমএমএফ/এএসএম