সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ঢাবির রাস্তায় ককটেল নিক্ষেপ০৯:৪০ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এসব ককটেল নিক্ষেপ করা হয়...
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ককটেল-বিস্ফোরণ (Cocktail Explosion) সংক্রান্ত খবর, হামলার ঘটনার বিশদ বিবরণ, আহতদের অবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্ত অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পড়ুন জাগোনিউজ২৪ (Jagonews24)-এ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এসব ককটেল নিক্ষেপ করা হয়...