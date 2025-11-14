সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ঢাবির রাস্তায় ককটেল নিক্ষেপ
জাতীয়

০৯:৪০ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এসব ককটেল নিক্ষেপ করা হয়...

