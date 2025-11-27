জেনেভা ক্যাম্প থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করলো সেনাবাহিনী
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বিশেষ সেনা অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, নগদ অর্থ ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে ঢাকা শহরে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা যায়।
সেনাবাহিনীর বসিলা আর্মি ক্যাম্পে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।
গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি, অস্ত্রধারী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি বুনিয়া সোহেল তার বাসস্থানে ককটেল বোমা তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে চারটি অপারেশনাল পেট্রোল দল দ্রুত অভিযানে অংশ নেয়। একটি ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থানরত বুনিয়া সোহেল সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাশের ভবনের তৃতীয় তলার ছাদে লাফিয়ে পালিয়ে যান। এ সময় তিনি তার কাছে থাকা সব অবৈধ দ্রব্য ফেলে রেখে যান।
পরে সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া ৭৭টি প্রক্রিয়াধীন ককটেল বোমা, সামুরাই ধরনের ৪টি ধারালো তলোয়ার, মাদক বিক্রির নগদ ৪ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা, ৪৯০ পিস ইয়াবা, ২ হাজার ৮০ প্যাকেট হেরোইন, ককটেল বোমা তৈরির জন্য ব্যবহৃত ৪ ধরনের স্প্লিন্টার ও ৪০০ গ্রাম গানপাউডার উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে এই বিষয়ে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, জেনেভা ক্যাম্পের ভবনগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে লেগে থাকায় এবং এলাকাটি খুব সংকীর্ণ হাওয়ায় মূল আসামিরা কয়েকটি ভবন টপকিয়ে পালিয়ে যান। তবে যে বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো দিয়ে হয়তো ঢাকা শহরে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার পরিকল্পনা ছিল। এসব আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
উদ্ধার মাদক, নগদ অর্থ ও বিস্ফোরক মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ঘটনায় পলাতক বুনিয়া সোহেলকে গ্রেফতারের জন্য যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
টিটি/এএমএ/এমএস