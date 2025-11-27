  2. জাতীয়

মোটরসাইকেলে এসে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
মোটরসাইকেলে এসে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়/ ফাইল ছবি

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। মোটরসাইকেলে এসে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যান দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার পর ককটেল বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক।

তিনি বলেন, দুদকের প্রধান গেটের বিপরীত পাশে মোটরসাইকেল নিয়ে এসে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা নেই। যারা ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে।

