খসড়া তালিকা প্রস্তুত, চাকসুর মোট ভোটার ২৫৮৬৬
ক্যাম্পাস

খসড়া তালিকা প্রস্তুত, চাকসুর মোট ভোটার ২৫৮৬৬

০৭:৩০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। এতে মোট ২৫ হাজার ৮৬৬ জন শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত হয়েছেন...

অর্ধশত শিক্ষার্থীর মাথায় অস্ত্রের কোপ, অনেকের থেঁতলে গেছে হাত-পা
জাতীয়

চবির সংঘর্ষে হাসপাতালের চিত্র অর্ধশত শিক্ষার্থীর মাথায় অস্ত্রের কোপ, অনেকের থেঁতলে গেছে হাত-পা

০৬:৫৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

শিক্ষার্থীদের হাতে ছিল লোহার রড, পাইপ, কাঠের গুঁড়ি ও পাথর। গ্রামবাসীর হাতে ছিল রামদা, লোহার রড ও পাইপ। সংঘর্ষে জোবরা গ্রাম রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। একপর্যায়ে গ্রামের অলিগলিতে ...

চাকসু নির্বাচনে ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলেই প্রার্থীতা বাতিল
ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচনে ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলেই প্রার্থীতা বাতিল

০৬:৫৮ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করানো হবে। ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলে বাতিল হবে প্রার্থীতা...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!