চাকসুর উদ্যোগে চবি ছাত্রী হলে সেলাইমেশিন বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নবাব ফয়জুন্নেছা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) পক্ষ থেকে দুটি সেলাইমেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় হল সংসদের প্রতিনিধিদের কাছে চাকসুর নেতৃবৃন্দ এই সেলাইমেশিন হস্তান্তর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন, চাকসুর সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিন হাবিব, স্বাস্থ্য সম্পাদক আফনান হাসান, নির্বাহী সদস্য সোহানুর রহমান ও হল সংসদের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় সাঈদ বিন হাবিব বলেন, নির্বাচনের সময় আমরা এই হলে আসলে শিক্ষার্থীদের একটি অন্যতম দাবি ছিল– সেলাই মেশিন দেওয়া। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে দুটি সেলাই মেশিন বিতরণ করেছি। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ছাত্রী হলেও সেলাই মেশিন দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় সেলাই করার সুযোগ পাবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই এবং শিবিরের থেকে ফান্ড কালেকশন করে চাকসুর পক্ষ থেকে এ সেলাইমেশিন দেওয়া হয়েছে।

সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, চাকসু হওয়ার পর বিভিন্ন শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আশা করি, চাকসুর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণমূলক এমন কাজ অব্যাহত থাকবে।

