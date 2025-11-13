আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য-আগুন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চবিতে বিক্ষোভ

আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য-আগুন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চবিতে বিক্ষোভ
দেশব্যাপী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য ও আগুন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর দেড়টায় চাকসু ভবনের সামনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) উদ্যোগে বিক্ষোভটি শুরু হয়। এরপর কাটাপাহাড় সড়ক হয়ে জিরো পয়েন্টে এসে সমাবেশের মাধ্যমে মিছিল শেষ হয়।
সমাবেশে চাকসুর যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক ইসহাক ভূঁঞা বলেন, খুনি হাসিনার পতনের পর আমরা ভেবেছিলাম আওয়ামী লীগ আর প্রকাশ্যে আসতে পারবে না। কিন্তু সুশীল ইন্টেরিম সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে তারা প্রকাশ্যে মিছিল করছে, ব্যানার টানাচ্ছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলতে চাই, ক্যাম্পাসে যারা অস্থিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানার টানিয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার করতে হবে।
এ সময় চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম রনি বলেন, খুনি হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তার অনুসারীরা অপকর্ম শুরু করেছে। আমরা দেখেছি, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ড এবং পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিল খুনি হাসিনা। সেই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানালেও ইন্টেরিম সরকার এখন পর্যন্ত বিচার করেনি। আমরা জুলাইয়ে বৈষম্যহীন একটা রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু এই সরকার জুলাই শহীদদের বিচারে সন্তোষজনক রায় প্রকাশ করতে পারেনি।
তিনি আরও বলেন, যারা এই ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার জন্য ছাত্রলীগকে ইন্ধন দিচ্ছে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমরা ইন্টেরিমকে বলতে চাই, খুনি হাসিনাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কোনো চুক্তি, বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে না।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, চাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হারেস মাতব্বর, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদকসহ নির্বাহী সদস্যবৃন্দ।
