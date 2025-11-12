  2. দেশজুড়ে

আগামীর বাংলাদেশে নেতৃত্ব দেবে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা: চাকসু জিএস

প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বক্তব্য রাখছেন চাকসু জিএস সাঈদ বিন হাবিব

আগামীর বাংলাদেশ মাদরাসার শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্ব দেবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সাঈদ বিন হাবিব।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার হয়বতনগর এ ইউ কামিল মাদরাসায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সাঈদ বিন হাবিব বলেন, ‌‘জুলাইয়ের চব্বিশের আন্দোলন এবং ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রমাণ করেছে—মাদরাসার শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রধান শক্তি। তোমরা দেখেছো, আমাদের যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে, সেখানে ৯০ শতাংশ প্রতিনিধি সাবেক মাদরাসা শিক্ষার্থী। এমনকি যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন, অন্য রাজনৈতিক দল বা বামধারার ছাত্ররাও—তাদের বেশিরভাগই মাদরাসা থেকে আসা শিক্ষার্থী। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আগামীর বাংলাদেশ হবে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ, ইসলামের বাংলাদেশ।’

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হয়বতনগর এ ইউ কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম খালেদা জিয়া হল সংসদের ভিপি সাবরিনা মারজানকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

