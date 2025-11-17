চাকসু ভিপি
সন্তান হারানোর বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (চাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেছেন, বাবা-মায়ের সন্তান হারানোর সঠিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে শহরের কানাইখালী পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
চাকসু ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ দেশের মানুষ অনেক আশা নিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি, জুলাই আন্দোলনে একজন মা তার সন্তান হারালো, একজন বাবা তার ছেলে হারালো। কষ্টতো আপনি পান না, পায় সেই বাবা, সেই মা ও ভাইয়েরা। তারা যে বিচার দাবি করছে, আগে সেই বিচার করতে হবে। যারা অসুস্থ তাদের চিকিৎসার করতে হবে, পঙ্গু পরিবারগুলো পুনবার্সন ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। প্রধান উপদেষ্টা আমাদের এ দাবি মেনে নিতে পারেননি। তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।’
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নাটোর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক ড. মীর নূরুল ইসলাম, নাটোর-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আতিকুল ইসলাম রাসেল প্রমুখ।
