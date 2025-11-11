চাকসু জিএস
জনগণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায় গণভোট
নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সাঈদ বিন হাবিব বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও সংবিধান কেমন হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ। আর সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো গণভোট।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
সাঈদ বিন হাবিব বলেন, জুলাইয়ে আমাদের ভাইয়েরা যে স্বপ্নের জন্য রক্ত দিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন এখনও অধরা। সংস্কার কমিশনের বহু বৈঠকের পর যে প্রস্তাবনা এসেছে, সেখানে একটি দল ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়ে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু জুলাইয়ের শহীদরা কোনো ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো রক্ষার জন্য প্রাণ দেননি। তারা জীবন দিয়েছিলেন সেই কাঠামো ভেঙে দিয়ে ন্যায়ভিত্তিক, স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য।
সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। যারা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়ে আগের মতো ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।
তিনি আরও বলেন, গত ১৬ বছর আমরা ভারতীয় আগ্রাসন ও বাইরের চাপের মুখে নাকাল ছিলাম। আগামীর বাংলাদেশে আমরা ভারতীয় বা অন্য কোনো দেশের আগ্রাসন মেনে নেব না।
চাকসুর নবনির্বাচিত জিএসকে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে জেলার ছয়টি স্থানে সংবর্ধনা জানানো হয়। সকালে ভৈরবের দুর্জয় মোড় থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে কুলিয়ারচরের দরিয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড, বাজিতপুরের পিরিজপুর, কটিয়াদীর বাসস্ট্যান্ড, পাকুন্দিয়ার পুলেরঘাট বাজার হয়ে দুপুরে প্রধান সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে। প্রতিটি স্থানে স্থানীয় শিক্ষার্থীরাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ফুল দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান।
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী। তিনি বলেন, কিশোরগঞ্জের সন্তান হিসেবে সাঈদ বিন হাবিবের এই অর্জন জেলার তরুণদের অনুপ্রেরণা দেবে। তার নেতৃত্ব ও সাফল্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিশোরগঞ্জের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে।
এসময় জেলা জামায়াতের সাবেক নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মোসাদ্দেক ভূইয়া, সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল ইসলাম, সদর জামায়াতের আমির মাওলানা নজরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আল মামুন, সেক্রেটারি ফকির মাহবুবুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ঢাকসুর সদস্য আফসানা, চাকসুর সদস্য মুশফিকুর রহমান ও রাকসুর হল সংসদের ভিপি সাবরিনা মারজানকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।
