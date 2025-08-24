রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু
ক্যাম্পাস

রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

০৮:২৮ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে রোববার (২৪ আগস্ট...

পদত্যাগ করেছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ক্যাম্পাস

পদত্যাগ করেছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার

০৭:৫৯ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন...

কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে
ক্যাম্পাস

অভিযোগ বিন ইয়ামিনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে

০৬:৪২ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা...

শামসুন নাহার হল সংসদের স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন শামসুন নাহার হল সংসদের স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা

০৭:৩৬ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শামসুন নাহার হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ‘জাগরণী ঐক্য সংসদ’ নামে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছেন হলটির ১১ শিক্ষার্থী...

ডাকসু নির্বাচনে নারীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার অপচেষ্টা চলছে
ক্যাম্পাস

অভিযোগ আব্দুল কাদেরের ডাকসু নির্বাচনে নারীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার অপচেষ্টা চলছে

০৫:৩০ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নারী শিক্ষার্থীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করতে একটা গোষ্ঠী অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাবি...

বিজয়ী হলে ছাত্রীদের আবাসন নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না
ক্যাম্পাস

সাদিক কায়েম বিজয়ী হলে ছাত্রীদের আবাসন নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না

০৪:৪৫ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম বলেছেন, শিবিরের প্যানেল বিজয়ী হলে নারী শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের সমাধান হবে। আমরা বিজয়ী...

ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণামূলক বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণামূলক বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ

০৪:১৯ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে টানানো প্রচারণামূলক বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন...

রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা
ক্যাম্পাস

রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা

০৭:৫৫ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দশকেরও বেশি সময় পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের পর থেকে...

কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্যানেল
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্যানেল

০৬:৩৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আব্দুল কাদের এবং আবু বাকেরের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ...

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বাগছাসের তাহমিদ
ক্যাম্পাস

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বাগছাসের তাহমিদ

০৬:৩০ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী...

ডাকসু নির্বাচনে যেসব প্যানেলের নেতৃত্বে নারী শিক্ষার্থী
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে যেসব প্যানেলের নেতৃত্বে নারী শিক্ষার্থী

০৩:৫৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস। এবারের নির্বাচন শুধুই প্যানেলভিত্তিক...

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত বৈষম্যবিরোধী সমন্বয়করা
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত বৈষম্যবিরোধী সমন্বয়করা

১২:৫৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের প্লাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়করা...

দুপুর ১২টায় ঢাবি ছাত্রদলের জরুরি সংবাদ সম্মেলন
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন দুপুর ১২টায় ঢাবি ছাত্রদলের জরুরি সংবাদ সম্মেলন

১১:৩৪ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে আজ বুধবার (২০ আগস্ট) জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয়...

বর্ধিত সময়ে মনোনয়ন ফরম নিলেন আরও ৯৩ জন
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন বর্ধিত সময়ে মনোনয়ন ফরম নিলেন আরও ৯৩ জন

০৬:০৪ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫, মঙ্গলবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন ছিল আজ। আজ আরও ৯৩ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে, জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এ কার্যক্রম...

সবার আগে মনোনয়নপত্র জমা দিলো শিবির নেতৃত্বাধীন প্যানেল
ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন সবার আগে মনোনয়নপত্র জমা দিলো শিবির নেতৃত্বাধীন প্যানেল

০৪:৩৬ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫, মঙ্গলবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সবার আগে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছে ছাত্রশিবিরে নেতৃত্বাধীন প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’...

স্বতন্ত্র হিসেবে ফরম সংগ্রহ করলেন উমামা
ক্যাম্পাস

স্বতন্ত্র হিসেবে ফরম সংগ্রহ করলেন উমামা

০৫:৪৯ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫, সোমবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বৈষম্যবিরোধী...

ডাকসুতে বামপন্থি দলগুলোর জোটের ভিপি প্রার্থী ইমি-জিএস মেঘমল্লার
ক্যাম্পাস

ডাকসুতে বামপন্থি দলগুলোর জোটের ভিপি প্রার্থী ইমি-জিএস মেঘমল্লার

০৫:৩৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫, সোমবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর সমন্বিত...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!