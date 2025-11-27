  2. ক্যাম্পাস

২২ ডিসেম্বরেই জকসু নির্বাচন চায় জবি ছাত্র অধিকার পরিষদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
জকসু নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ২২ ডিসেম্বর বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ/ছবি: জাগো নিউজ

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ২২ ডিসেম্বর বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ। ‎বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে দেওয়া এক লিখিত আবেদনে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।

‎লিখিত আবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে একাডেমিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তনের উদ্যোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

‎সংগঠনটির লিখিত আবেদনে আরও বলা হয়, জকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে প্রস্তুতি ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তারিখ পরিবর্তন হলে তা ব্যাহত হবে। সংগঠনটির দাবি, জরুরি পরিস্থিতি কাটলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নির্বাচনী পরিবেশও দ্রুত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের আস্থা, অধিকার ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায় ‎সংগঠনটি।

