ছাত্রদল সমর্থিত ভিপিপ্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠছে। সর্বশেষ ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী মো. রাকিবের বিরুদ্ধে অভিযোগটি উঠেছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে বাড়ি ফেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ প্যানেলের সদস্যদের খাবার বিতরণ করতে দেখা যায়। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে প্যানেলের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও এ কার্যক্রমের প্রচারণা চালানো হয়।
তবে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ছাত্রদল সমর্থিত এ প্যানেলের এমন কার্যক্রম জকসু নির্বাচনি আচরণবিধির ১১(ঙ) ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন। ওই ধারায় উল্লেখ আছে, কোনো প্রার্থী ভোটারদের পানীয় বা খাদ্য পরিবেশনসহ কোনো ধরনের উপঢৌকন দিতে পারবেন না।
রোববার রাতেও কনসার্টের মঞ্চে ওঠেন ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কোবরা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী তাকরিম আহম্মেদ এবং হল সংসদের ভিপিপ্রার্থী রিমি, যা নির্বাচনের আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কনসার্টের অনুমতিপত্রেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল— কোনো প্রার্থী মঞ্চে উঠতে পারবেন না।
এ বিষয়ে ভিপিপ্রার্থী মো. রাকিব বলেন, আজকের শিক্ষার্থীদের বাড়ি যাওয়া ও উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। এক্ষেত্রে আরচণবিধি লঙ্ঘন হলেও আশা করি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবেন নির্বাচন কমিশন।
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, যদি কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, সে বিষয়ে কমিশন বরাবর লিখত অভিযোগ এলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেবো। অভিযোগ ছাড়া আমরা কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি না।
