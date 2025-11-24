  2. ক্যাম্পাস

শাকসু নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের পুনঃতফসিল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ সই করা তফসিল সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পুনঃতফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৬ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা পুনঃপ্রকাশ করা হবে, ২৯ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ, ১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু ও ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদান।

এছাড়া ৪ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ, ৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ৭ ডিসেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৯ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে প্রার্থিতার বিষয়ে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও ২০ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।

গত ১৬ নভেম্বর শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন। তবে ওই তফসিল অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছিলেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। পরে ২৩ নভেম্বর বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

