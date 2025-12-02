  2. ক্যাম্পাস

শাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, ভোটার ৯ হাজার

প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোয়নয়পত্র বিতরণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়। এর আগে সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, শাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ৯ হাজার ১২৪ জন। ৬টি আবাসিক হলের অধীন অনাবাসিক শিক্ষার্থীদেরও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রদের শাহপরান হলে ২ হাজার ২২০, বিজয়-২৪ হলে ২ হাজার ১৫৬, সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ১ হাজার ৪২২ জন ভোটার আছেন। ছাত্রীদের আয়েশা সিদ্দীকা হলে ১ হাজার ৩৪৪, বেগম সিরাজুন্নেছা চৌধুরী হলে ১ হাজার ৩০৬ ও ফাতিমা তুজ জাহরা হলে ৬৭৬ ভোটার আছেন।

মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর পর বেলা ১২টা পর্যন্ত একজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বলে জানান শাকসু নির্বাচনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম।

এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পদের জন্য ৩০০ টাকা ও হল সংসদের পদের জন্য ২০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। মনোনয়ন জমার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষার্থী আইডি ও ডোপ টেস্টের রশিদ জমা দিতে হবে।

