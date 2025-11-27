নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন
জকসুতে ছাত্রদল সমর্থিত জিএস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থীকে শোকজ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কোবরা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী তাকরিম আহমেদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ নোটিশ দেওয়া হয়।
নোটিশে বলা হয়, ‘আপনারা গত ২৩ নভেম্বর ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী মীর নূর নবীর চিকিৎসার জন্য অনুষ্ঠিত চ্যারিটি কনসার্টের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে অনুমতিপত্রের ৩ নম্বর শর্ত ভঙ্গ করেছেন এবং মঞ্চে প্রকাশ্যে অর্থ অনুদানের ঘোষণা দিয়ে জকসু নির্বাচনি আচরণবিধিমালা ২০২৫-এর বিধি নং ৫(গ) লঙ্ঘন করেছেন।’
নোটিশে আরও বলা হয়, ‘আপনাদের বিরুদ্ধে এহেন আচরণের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা ২০২৫ এবং জকসু নির্বাচনি আচরণবিধিমালা ২০২৫ মোতাবেক কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব/ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলা হলো।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, খাদিজাতুল কোবরা কনসার্টের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন। এসময় তিনি কনসার্টে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী তাকরিম আহমেদ ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ৩০ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা দেন। এসময় জবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন উপস্থিত ছিলেন।
ক্যানসার আক্রান্ত ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী মীর নূর নবীর চিকিৎসার জন্য এই চ্যারিটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়। কনসার্টের অনুমতিপত্রে নির্বাচন কমিশন শর্ত দেয়, কনসার্টের মঞ্চে কোনো প্যানেলের/স্বতন্ত্র প্রার্থী উপস্থিত থাকতে পারবে না।
কনসার্টের মঞ্চে উঠে জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কোবরা ঘোষণা দেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমি ৫০ হাজার টাকা ফান্ড রেইজ করেছি। আপনারা সবাই আমাকে দোয়ায় রাখবেন, যাতে ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকতে পারি।’
