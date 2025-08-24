ভোটে সরগরম ঢাবি-রাবি-জাবি, ‘ছাত্রসংসদ’ আইনই নেই ৪৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে
০৯:০৪ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার

দীর্ঘদিন পর ভিন্ন এক পরিবেশে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের আমেজে উৎসবমুখর এ তিন ক্যাম্পাস। কিন্তু ছাত্রসংসদ ছিল, একাধিকবার নির্বাচনও হয়েছে—এমন চারটি ক্যাম্পাস…

বাগছাস প্যানেলের ভিপি উজ্জ্বল, জিএস সিয়াম
০৩:৫৩ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস...

জাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্যানেল ঘোষণা
০৯:৩৫ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ...

জাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা
০৯:২৯ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল...

