জাবিতে জাকসুর উদ্যোগে ছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) জাকসুর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ছাত্রীদের জন্য আন্তঃফ্যাকাল্টি ও ইনস্টিটিউট হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত মাঠ ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, ‘আমরা অসম্পূর্ণ ছিলাম। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এ খেলার মাঠ আমাদের পূর্ণতা এনে দিয়েছে।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, শারীরিক শিক্ষা অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, জাকসু ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু, এজিএস ফেরদৌস আল হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক মাহামুদুল হাসান কিরন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ফারহানা আক্তার লুবনা প্রমুখ।
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জেআইএম