জাকসুর উদ্যোগ
পরিযায়ী পাখির জন্য জাবিতে লেকের সংস্কার কাজ শুরু
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) লেকসমূহে পরিযায়ী পাখির আগমন ও বিচরণের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) উদ্যোগে নতুন করে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল থেকে মনপুরা লেক ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সংস্কার কাজ শুরু হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ভেকু মেশিন দিয়ে লেকের পাড় ও তলদেশ পরিষ্কার করা হচ্ছে। পাশাপাশি পরিযায়ী পাখির আগমনকে কেন্দ্র করে লেকে রাখা হয়েছে টোপাপানা এবং পাখির বসার জন্য পর্যাপ্ত মাচা।
লেক সংস্কার শেষ হলে এটি পাখির জন্য আরও অনুকূল পরিবেশে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নেতারা।
পাখির নির্বিঘ্ন বিচরণ নিশ্চিত করতে লেকের সামনের অংশে সতর্কীকরণ ব্যানার টানানো হয়েছে। একই সঙ্গে মনপুরায় বহিরাগতদের আড্ডা নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা শাখা থেকে নিয়মিত তদারকি চলছে বলে জাকসু নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত করেছেন।
জাকসুর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে যেন পাখি আসার মৌসুমে মনপুরায় চড়ুইভাতি বা অন্য কোনো আয়োজনে যেন উচ্চশব্দের সাউন্ড বক্স ব্যবহার না করা হয়।
সংস্কার কার্যক্রম পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সহ–সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক মো. সাফায়েত মীর, কার্যকরী সদস্য ফাবলিহা জাহান এবং মওলানা ভাসানী হলের এজিএস রাকিব হাসান।
সংস্কারকাজ পরিদর্শন শেষে জাকসুর পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক মো. সাফায়েত মীর বলেন, অতিথি পাখির আগমনের আগে মনপুরা লেককে তাদের উপযোগী করে তুলতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা চাই, পাখিরা যেন নির্বিঘ্নে এখানে বিচরণ করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের ধারা সমুন্নত থাকে।
