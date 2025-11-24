জকসুতে ভিপি পদে ১২ ও জিএস পদে ১১ জন লড়বেন

জকসুতে ভিপি পদে ১২ ও জিএস পদে ১১ জন লড়বেন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১২ জন ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১১ জন লড়বেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান সই করা খসড়া প্রার্থী তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যায়।
খসড়া তালিকা অনুযায়ী, এজিএস পদে ১৩ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিষয়ক সম্পাদক পদে ৪ জন, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ৯ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ৬ জন, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে ৫ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ৮ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৫ জন, পরিবহন সম্পাদক পদে ৭ জন, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ১৪ জন, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে ১০ জন এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক পদে ৬৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
জকসুতে ভিপি পদে মাসরুফ আহমেদ, তাওসিন ইসলাম, জীবন চন্দ্র সাদিত, ইয়াসিন আহমেদ, মাহমুদ হোসেন তানজীদ, মো. রিয়াজুল ইসলাম, মো. রাকিব হাসান, আল ইমরান হোসেন, কিশোয়ার আঞ্জুম সাম্য, গৌরব ভৌমিক, মো. রাকিব, চন্দন কুমার দাশ নির্বাচন করবেন।
জিএস পদে খন্দকার সালিল আলম (আরাফ), আরিফুজ্জামান টিংকু, উম্মে হানি সেবা, শাহ্ আহমেদ রেজা, মো. ফয়সাল মুরাদ, আব্দুল আলিম আরিফ, মো. রাশিদুল ইসলাম, খাদিজাতুল কোবরা, মোসা. উম্মে মাবুদা, এফ আর এম মেহেদী হাসান শুভ ও ইভান তাহসীভ লড়বেন।
এজিএস পদে লড়বেন মো. শাহরিয়ার রহমান আবির, মো. শামসুল আলম মারুফ, মো. ফাহিম ফয়সাল, মাসুদ রানা, গৌরাঙ্গ দাস, জহিরুল ইসলাম সোহাগ, মো. শাহিন আলম, মো. রিফাত ইসলাম, মো. নাফিউ উদ্দীন জিসান, তামজিদ ইমাম, বিএম আতিকুল ইসলাম তানজিল, মো. শরিফ হোসেন ও এসএম সরোয়ার হোসেন।
