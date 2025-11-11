  2. ক্যাম্পাস

নাছির উদ্দীন

ডাকসু-জাকসুর ভিপি, জিএস ও এজিএস ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ডাকসু-জাকসুর ভিপি, জিএস ও এজিএস ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেছেন, ডাকসু ও জাকসুর ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগে ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে এসব পদে নির্বাচিত সবাই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে হলে অবস্থান করেছেন এবং ছাত্রলীগের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (টিএসসিতে) ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর ‌‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি’ দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারটি কেন্দ্রে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা নানা অনিয়মে জর্জরিত ছিল। আমরা দেখেছি, ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস ও এজিএস প্রার্থীরা স্বৈরশাসকের আমল থেকেই পরিচয় গোপন করে হলে অবস্থান করেছে এবং ছাত্রলীগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুক্ত থেকে নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। জুলাই আন্দোলনে তাদের কাউকেই রাজপথে দেখা যায়নি, অথচ এই বাংলাদেশকে স্বৈরশাসকের হাত থেকে মুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১৪২ জন নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন এবং অসংখ্য কর্মী আজও আহত অবস্থায় সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলের পিছিয়ে থাকার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত সময়ে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে অসংখ্য নেতাকর্মী বিনা কারণে জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। একজন কর্মীও হলে অবস্থান করতে পারেননি, বঞ্চিত হয়েছেন মৌলিক অধিকার থেকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের আরও ভালো করা উচিত ছিল, তবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে ছাত্রদল প্রত্যেক ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করবে।

