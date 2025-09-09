দুধের মান নিয়ন্ত্রণ থেকে খামারিদের সহায়তা, সব দেখবে ডেইরি বোর্ড০২:১৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন নিয়ে দুগ্ধশিল্প সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের দাবি এবার আলোর মুখ দেখেছে। দেশজুড়ে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ...
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড কী কী কাজ করবে?০৩:০৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫, রোববার
সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য...
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর১১:১৫ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫, রোববার
বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে এটি কার্যকর হবে...