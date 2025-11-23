  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৩ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৩ নভেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

তেজস বিধ্বস্ত: ভারতীয় যুদ্ধবিমানের রপ্তানি প্রত্যাশায় ধাক্কা

দুবাই এয়ারশোতে বৈশ্বিক অস্ত্র ক্রেতাদের উপস্থিতিতে ভারতের তেজস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা দেশটির প্রতিরক্ষা প্রকল্পের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার দশক ধরে উন্নয়নের পরও বিমানটি এখন রপ্তানির চেয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অর্ডারের ওপরই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

ইউক্রেনকে ফের ‘অকৃতজ্ঞ’ বললেন ট্রাম্প

ইউক্রেনকে ফের ‘অকৃতজ্ঞ’ বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার (২৩ নভেম্বর) তিনি বলেন, রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা সত্ত্বেও ইউক্রেন ওয়াশিংটনের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে না।

মসলাখাতে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত-আফগানিস্তানের আলোচনা

ভারত সফরে থাকা আফগানিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আল-হাজ নূরউদ্দিন আজিজি দিল্লিতে ভারতের স্পাইসেস বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাঁচ দিনের এ সফরে দুই পক্ষ মসলা খাতে সহযোগিতা বাড়ানো, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে।

জোর করেই ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে সই করাবেন ট্রাম্প?

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে করাতে গোয়েন্দা তথ্যসহ অস্ত্র সহায়তা বন্ধের হুমকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ট্রাম্প কি তবে জোর করেই ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে সই করাবেন? এ বিষয়ে অবগত দুই ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন, অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ওয়াশিংটনের চাপ এবার অনেক বেশি। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই একটি শান্তিচুক্তির খসড়া চুক্তিতে সই করাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

প্রায় ৫০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল, ৩৪২ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজায় গত ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর ৪৪ দিনে কমপক্ষে ৪৯৭ দফা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আল জাজিরার। ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে। এতে প্রায় ৩৪২ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু, নারী এবং বয়স্ক লোকজন।

শিলিগুড়ির চিকেন’স নেকে সতর্কতা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জরুরি বৈঠক

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নড়ে চড়ে বসে। এরপরেই পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির চিকেনস নেকে বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির ভারতীয় চার বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়।

বিহারের পর এবার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিজেপির নেতাদের বঙ্গযাত্রা

বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর এবার বিজেপির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্য দখলের লক্ষ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা প্রথমসারির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বিশ্বে প্রতিদিন কতবার ভূমিকম্প হয়?

বাংলাদেশে গত দুইদিনে অন্তত চারবার ভূমিকম্প হয়েছে। এ নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এগুলোকে ভবিষ্যতের বড় কোনো ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা হিসেবেও দাবি করছেন কেউ কেউ। তবে বিজ্ঞান বলছে, আমাদের পৃথিবী প্রায় সবসময়ই কাঁপছে। অর্থাৎ প্রায় প্রতি মুহূর্তেই কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে।

ভারতে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে মায়ের দুধে

ভারতের বিহারে মায়ের বুকের দুধে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। এ নিয়ে রাজ্যটি তো বটেই, পুরো ভারতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে এতে দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন ভারতের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এনডিএমএ) সদস্য ও পরমাণু বিজ্ঞানী ড. দিনেশ কে আসওয়াল।

মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিল এলিয়েন

মানুষের সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণী অর্থাৎ এলিয়েনের কথা হয়েছিল, আর সেই ঘটনা সম্পর্কে জানতেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশও। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে এ ঘটনা ঘটে বলে উঠে এসেছে নতুন একটি প্রামাণ্যচিত্রে, যার নাম ‘দ্য এজ অব ডিসক্লোজার’। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) আমাজন প্রাইমে এই প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

