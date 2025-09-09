শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলেছিলেন বদরুদ্দীন উমর
আইন-আদালত

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলেছিলেন বদরুদ্দীন উমর

০৯:৩৪ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

২৪- এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভারত বা পাকিস্তান জনতার এমন শক্তি ও ব্যাপকতার গণঅভ্যুত্থান কখনও দেখা যায়নি...

বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে জাতির শাণিত বিবেক: রিজভী
রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে জাতির শাণিত বিবেক: রিজভী

০৬:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

রাষ্ট্র চিন্তক, কলামিস্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে একজন শাণিত বিবেক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী...

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক
রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক

০৬:১১ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজচিন্তক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি...

বদরুদ্দীন উমর: এক বামপন্থী চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রাজনীতিক
জাতীয়

বদরুদ্দীন উমর: এক বামপন্থী চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রাজনীতিক

০৫:২৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

বদরুদ্দীন উমর একজন চিন্তাশীল, আদর্শনিষ্ঠ এবং আপসহীন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর...

বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন: ফখরুল
জাতীয়

বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন: ফখরুল

০৩:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

‘বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর...

বদরুদ্দীন উমরের আলোচিত বইসমূহ
একুশে বইমেলা

বদরুদ্দীন উমরের আলোচিত বইসমূহ

০১:১৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

বদরুদ্দীন উমর (২০ ডিসেম্বর ১৯৩১-৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশি লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি...

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গণঅধিকার পরিষদের শোক
রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গণঅধিকার পরিষদের শোক

১২:২৪ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে গণঅধিকার পরিষদ...

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে ফখরুলের শোক
রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে ফখরুলের শোক

১২:১২ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তিনি মারা যান...

বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন
জাতীয়

বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন

১১:২১ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!