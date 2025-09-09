শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলেছিলেন বদরুদ্দীন উমর০৯:৩৪ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার
২৪- এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভারত বা পাকিস্তান জনতার এমন শক্তি ও ব্যাপকতার গণঅভ্যুত্থান কখনও দেখা যায়নি...
বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে জাতির শাণিত বিবেক: রিজভী০৬:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
রাষ্ট্র চিন্তক, কলামিস্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে একজন শাণিত বিবেক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী...
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক০৬:১১ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজচিন্তক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি...
বদরুদ্দীন উমর: এক বামপন্থী চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রাজনীতিক০৫:২৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
বদরুদ্দীন উমর একজন চিন্তাশীল, আদর্শনিষ্ঠ এবং আপসহীন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর...
বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন: ফখরুল০৩:৩৭ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
‘বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর...
বদরুদ্দীন উমরের আলোচিত বইসমূহ০১:১৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
বদরুদ্দীন উমর (২০ ডিসেম্বর ১৯৩১-৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশি লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি...
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গণঅধিকার পরিষদের শোক১২:২৪ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে গণঅধিকার পরিষদ...
দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর...