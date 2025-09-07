বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক
প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজচিন্তক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দলের যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এই শোক জানানো হয়।
বার্তায় এনসিপি জানায়, ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করা বদরুদ্দীন উমরের পিতা মরহুম আবুল হাশিম ছিলেন এই জনপদের মানুষের ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের একজন প্রবাদপুরুষ।
এনসিপি জানায়, খুনি হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের বয়ান উৎপাদক ও সমর্থক মূলধারার বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের বিপরীতে বদরুদ্দীন উমর ছিলেন গণমানুষের পক্ষের চিন্তক ও রাজনৈতিক শক্তি। ২০২৪ সালের জানুয়ারির ডামি-নির্বাচনের পূর্বেই তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে তাড়ানোর কথা বলেছিলেন।
- আরও পড়ুন
বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন
জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার সময় এই গণআন্দোলনকে তিনি ‘গণঅভ্যুত্থান’ হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং পূর্বের অভ্যুত্থানসমূহের তুলনায় এটির ব্যাপকতা স্বীকার করেছিলেন। এছাড়াও, বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানকে তিনি ১৯৭২ সালেই ‘চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার সংবিধান’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।
বার্তায় আরও বলা হয়, একজন গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি তার লেখনীতে বস্তুনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস তুলে ধরতেন। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের মুজিববাদী পাঠের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। নতুন বাংলাদেশে একাত্তরের জনযুদ্ধের প্রকৃত ও গণমানুষের ইতিহাসের তালাশ এবং পুনঃপাঠে তিনি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন। তার মৃত্যুতে আমরা এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছি।
এনসিপি তার শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
এর আগে আজ সকাল ১০টা ৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর।
এনএস/ইএ/জেআইএম