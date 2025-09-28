আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
আইওর কাছে দেওয়া বদরুদ্দীন উমরের জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ
গত বছরের জুলাই-আগস্টের গণহত্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তার (আইও) কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন কিংবদন্তি লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর। তার দেওয়া সেই জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
প্রসিকিউশনের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। প্রসিকিউশনের আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এমএইচ তামিম।
এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর সকালে ৯৪ বছর বয়সে মারা যান বামপন্থী রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার সাক্ষী হিসেবে তিনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। এর পর ৮ সেপ্টেম্বর প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বদরুদ্দীন উমর যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, সেটি গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবে প্রসিকিউশন।
বদরুদ্দীন উমর জবানবন্দি দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রাসঙ্গিক নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। শেখ মুজিব ও হাসিনার রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তদন্ত সংস্থার কাছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীরের কাছে এই জবানবন্দি দেন সদ্য প্রয়াত বদরুদ্দীন উমর।
