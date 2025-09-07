  2. রাজনীতি

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে ফখরুলের শোক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বদরুদ্দীন উমর ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ফাইল ছবি

প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপি মহাসচিব তার ফেসবুকে পেজে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি ছবি পোস্ট করেন। এসময় তিনি লেখেন, ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তার ধারক-বাহক, লেখক ও চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর অবদান জাতি দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।’

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে মারা যান বদরুদ্দীন উমর। তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আজ অসুস্থ অবস্থায় বাসা থেকে স্পেশালাইজড হাসপাতালে আনার পর সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। বিস্তারিত আমরা পরে জানাতে পারবো।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করা বদরুদ্দীন উমর পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীও ছিলেন তিনি।

একসময় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন গড়ে সেটির সভাপতির দায়িত্ব নেন।

