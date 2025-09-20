  2. জাতীয়

নতুন প্রজন্মকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা ও চিন্তা পাঠ করেই এগোতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নতুন প্রজন্মকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা ও চিন্তা পাঠ করেই এগোতে হবে
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বদরুদ্দীন উমর স্মরণে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে শোকসভার আয়োজন করা হয়, ছবি: জাগো নিউজ

বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিতে চাইলে বদরুদ্দীন উমরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। নতুন প্রজন্মকে তার লেখা ও চিন্তা পাঠ করেই সমাজ বিপ্লবের পথে এগোতে হবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী বদরুদ্দীন উমরের জীবন ও সংগ্রাম স্মরণে এক শোকসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শোকসভা আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং হেমন্ত দাস ও মফিজুর রহমান লাল্টুর নেতৃত্বে পরিবেশিত হয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত।

শোকসভায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থনীতিবিদ মাহবুবউল্লাহ, বাসদ উপদেষ্টা খালেকুজ্জামান, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি সাইফুল হকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া কবি মোহন রায়হান, লেখক-সাংবাদিক, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরাও স্মৃতিচারণ করেন। কমরেড বদরুদ্দীন উমরের কনিষ্ঠ কন্যা সারা আকতার বানুও বক্তব্য দেন।

শোকসভায় কলকাতা, দিল্লি, পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে পাঠানো শোকবার্তা পাঠ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বামপন্থি, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও নাগরিক।

শেষে কবি হাসান ফকরি কবিতা পাঠের মাধ্যমে বদরুদ্দীন উমরকে শ্রদ্ধা জানান।

