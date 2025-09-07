বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে জাতির শাণিত বিবেক: রিজভী
রাষ্ট্র চিন্তক, কলামিস্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুদ্দীন উমর নিঃসন্দেহে একজন শাণিত বিবেক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বদরুদ্দীন উমরের মরদেহ দেখতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সকালে অসুস্থ হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান দেশের এ খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী।
রিজভী বলেন, বদরুদ্দীন উমর ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কথা বলেছেন। আদর্শিক বিভাজন থাকলেও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন তিনি। সত্য বলতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোনো হুমকি তিনি গ্রাহ্য করেননি। যেটা ভালো মনে করেছেন সেটাই বলেছেন।
এ সময় বিএনপির অর্থ বিষয় সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডা. জাহেদুল কবির জাহিদ, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়াল প্রমুখ ছিলেন।
