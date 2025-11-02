পবিপ্রবিতে র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থী বহিষ্কার১০:০১ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন...
জাবিতে র্যাগিং আশ্বাসে অভিযোগ প্রত্যাহার, বিচার না পেয়ে ফের বহালের আবেদন০১:২৩ পিএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) চারুকলা বিভাগ কর্তৃক র্যাগিংয়ের বিচারের আশ্বাস দেওয়ার ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও বিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন...
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় র্যাগিংয়ে অভিযুক্ত দুজনকে ‘শিবিরকর্মী’ বলে প্রচার করায় নিন্দা০৮:১৮ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২১ নম্বর ছাত্র হলে (সাবেক শেখ রাসেল হল) র্যাগিংয়ের ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের নাম জড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির জাবি শাখা...
আন্দোলনের মুখে শাবিপ্রবির ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল০৫:২০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে অবশেষে র্যাগিংয়ের অভিযোগে বহিষ্কৃত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন...
শাবিপ্রবি র্যাগিংয়ের শাস্তিতে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ, সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি০৯:০৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় এক শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার এবং ২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন...
র্যাগিংয়ের দায়ে শাবিপ্রবির ২৫ শিক্ষার্থীকে শাস্তি১০:৩০ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) র্যাগিংয়ের দায়ে ২৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষার্থী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন...
জাবিতে ছাত্রদলের র্যাগিংবিরোধী কর্মসূচি০৭:২৭ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে র্যালি ও কর্মসূচি পালন করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা...
জাবিতে মদ-গাঁজা সেবন ও র্যাগিংয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি বহিষ্কার০৯:১৭ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৪-২৫ সেশনের (৫৪ব্যাচ) প্রথম বর্ষের ক্লাস রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হবে। এরইমধ্যে র্যাগিং ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন...
বেরোবিতে ছাত্রদল কর্মীর বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে র্যাগিংয়ের অভিযোগ০৬:০৫ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের কর্মী সানজিদ সরকারের (স্মরণ) বিরুদ্ধে একই বিভাগের নবীন নারী শিক্ষার্থীকে ক্লাসের কথা বলে...
শেকৃবিতে র্যাগিংয়ের দায়ে এক শিক্ষার্থীর জরিমানা, ১৯ জনকে মুচলেকা০৪:১৬ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) র্যাগিংয়ের দুটি পৃথক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক ছাত্রকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং আরও ১৯ শিক্ষার্থীকে মুচলেকা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের...