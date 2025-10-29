পবিপ্রবিতে র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থী বহিষ্কার
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ইকতিয়ার উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়।
এর আগে চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে নবীন শিক্ষার্থীদের র্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
অফিস আদেশে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডের ৪১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কৃষি অনুষদের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফারহান ইসরাক খান সুপ্তকে দুই সেমিস্টারের জন্য, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের চতুর্থ বর্ষের মো. নাফিউল আলম নাহিদকে এক সেমিস্টারের জন্য এবং কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ফারিয়া আক্তার নাতাশাকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসে র্যাগিংয়ের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হবে।
তদন্ত কমিটির এক সদস্য জানান, ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নবীন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন আরও কঠোর নজরদারি করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
