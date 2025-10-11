  2. ক্যাম্পাস

আন্দোলনের মুখে শাবিপ্রবির ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বহিষ্কারাদেশ বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে অবশেষে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বহিষ্কৃত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারাদেশ বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় অনুমোদিত র‍্যাগিং ইস্যুতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারাদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় অবহিত করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ সেপ্টেম্বরের সিন্ডিকেট সভায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের ২৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দুই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ টানা আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন।

