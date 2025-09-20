জাবিতে মদ-গাঁজা সেবন ও র্যাগিংয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি বহিষ্কার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৪-২৫ সেশনের (৫৪ব্যাচ) প্রথম বর্ষের ক্লাস রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হবে। এরইমধ্যে র্যাগিং ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে র্যাগিং ও মাদকসেবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
র্যাগিং নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, ২০১৮-এর ৫(ঙ) ধারা অনুযায়ী—হল, বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো স্থানে টিজ, র্যাগিং বা নির্যাতনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা যাবে না। র্যাগিং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী র্যাগিংয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি সাময়িক হতে চিরতরে বহিষ্কার করা হবে।
পৃথক আরেক বিজ্ঞপ্তিতে মাদকদ্রব্য সেবন এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকলে চিরতরে বহিষ্কার করা হবে বলে সতর্ক করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ‘কোনো ছাত্র/ছাত্রী অধ্যাদেশ ২০১৮ এর ৫(দ) ধারা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস/বিভাগ/ইনস্টিটিউট/আবাসিক হলে দেশি/বিদেশি মাদকদ্রব্য যেমন মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা বা অন্য যে কোনো ধরনের মাদকদ্রব্য পান/সেবন/ব্যবসা করতে পারবেন না।’
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, মাদকদ্রব্যের সেবন বা ব্যবসা করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় এর সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার কিংবা আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড।
মাদক ও র্যাগিং প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
এর আগে গত ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সভাপতিত্বে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জেআইএম