শাহরুখকে বাদ দিয়ে শাকিবকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির০১:২০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
প্রথমবারের মতো ঢাকায় পা রেখেছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। টিভি পর্দা থেকে বড় পর্দা; দুই মাধ্যমে সমান জনপ্রিয় এ তারকা...
শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির১২:১৯ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নেচে ঢাকার মঞ্চে পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির যেন এক অন্যরকম জাদু ছড়িয়ে দিলেন...
ঢাকায় এসেছেন হানিয়া আমির০৬:২৭ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
ঢাকায় পা রাখলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে নিজের ঢাকায় অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাকিস্তানি এই তারকা...
শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির০৬:১০ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির! ঢালিউডপ্রেমী ও শাকিব খান ভক্তদের জন্য চমক জাগানিয়া এক খবরই বটে। নায়কের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। শিগগিরই এর শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে...
সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি সুন্দরী নায়িকা, কেন০১:০০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার
সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি নায়িকা হানিয়া আমির? চারদিকে এখন এই আলোচনা চলছে এ দেশের নেটিজেনদের মধ্যে। ফেসবুক ভরে গেছে হানিয়ার ছবি...
হানিয়ার সঙ্গে দিলজিতের অভিনয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন অনুপম১১:৫৯ এএম, ১১ জুলাই ২০২৫, শুক্রবার
বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের তার শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য এখনো সবার কাছে প্রিয়। ক্যারিয়ারে নায়ক হওয়ার...
নিষিদ্ধ হলো পাকিস্তানি নায়িকার সিনেমা০১:২০ পিএম, ২৩ জুন ২০২৫, সোমবার
পাকিস্তানের সুন্দরী নায়িকা হানিয়া আমির। সৌন্দর্য এবং অভিনয় গুণে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই প্রজন্মের জনপ্রিয় একজন তারকা হিসেবে...
ভারতীয় অনুরাগীদের মন্তব্যে হানিয়া বললেন ‘আমি কেঁদে ফেলব’০২:৪৮ পিএম, ০৪ মে ২০২৫, রোববার
কাশ্মীরের পহেলগামের হামলার পর পাকিস্তানি শিল্পীদের ওপর ভারতের শোবিজে বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে...
হানিয়ার নামে ‘পাক সেনার বিরুদ্ধে’ পোস্ট, যা বললেন অভিনেত্রী০১:১৩ পিএম, ০২ মে ২০২৫, শুক্রবার
কাশ্মীরের পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের নাম করে ভাইরাল হয় একটি বিস্ফোরক পোস্ট! এতে দাবি করা হয়েছে...
হানিয়ার পরনে কারুকার্য খচিত ৫ পাকিস্তানি ব্র্যান্ড০৪:৫৮ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৫, শনিবার
জনপ্রিয় পাকিস্তানি টিভি তারকা হানিয়া আমীর তার ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রামে কথা বলেছেন এই ব্র্যান্ডগুলোকে নিয়ে…
পাকিস্তানের অভিনেত্রী হানিয়ার সৌন্দর্য নিয়ে প্রশ্ন০৭:০৮ পিএম, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, মঙ্গলবার
পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির বাংলাদেশেও তুমুল জনপ্রিয়। শিশুশিল্পী সিমরিন লুবাবার কারণেও বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায়...
কে এই হানিয়া আমির০২:৪৬ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার
সামাজিক মাধ্যমে কদিন ধরে বাংলাদেশের নেটিজেনরা যে নারীকে নিয়ে চর্চায় মেতেছে, তিনি হানিয়া আমির। তার ছবি, তার ভিডিও এবং 'তার মতো দেখতে'...
ঝালমুড়ি আর ফুচকায় মজেছেন হানিয়া আমির০১:২৮ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার
পাকিস্তানি তারকা হানিয়া আমির শুধু অভিনয় দিয়েই নয়, নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা আর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব দিয়েও অসংখ্য ভক্তের মন জয় করেছেন। বাংলাদেশ সফরে এসে যেটা করছেন তা যেন আরও একবার প্রমাণ করে দিল, তারকা হয়েও তিনি কতটা সহজ-সরল এবং জীবনঘনিষ্ঠ। ঢাকার পথে-ঘাটে নেমে হানিয়া মজেছেন আমাদের অতি পরিচি ঝালমুড়ি আর ফুচকায়। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
সৌন্দর্যের খোলস নয়, প্রাণবন্ত হাসিতেই হানিয়ার আসল জাদু০২:০৬ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
পাকিস্তানের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব তারকা দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হানিয়া আমির। অল্প সময়ে নিজস্ব প্রতিভা, প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব আর স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন লাখো দর্শকের হৃদয়ে। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
হানিয়ার হাসিতে মুগ্ধ নেট দুনিয়া১২:১২ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার
পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির এখন নেট দুনিয়ায় ভাইরাল। তার হাসিতে রীতিমতো মুগ্ধ সবাই। তবে এই অভিনেত্রী ভাইরাল হয়েছেন একটি ভারতীয় গানের সঙ্গে নেচে। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে