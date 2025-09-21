শাহরুখকে বাদ দিয়ে শাকিবকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির

শাহরুখকে বাদ দিয়ে শাকিবকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির
প্রথমবারের মতো ঢাকায় পা রেখেছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। টিভি পর্দা থেকে বড় পর্দা; দুই মাধ্যমে সমান জনপ্রিয় এ তারকা এসেছেন সানসিল্ক বাংলাদেশের আমন্ত্রণে। ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি বিলাসবহুল হোটেলে সানসিল্ক আয়োজিত জমকালো এক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন তিনি।
সেখানেই ঘটল চমক। বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানকে পেছনে ফেলে ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খানকেই বেছে নিলেন হানিয়া।
অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থাপক সৌমিক আহমেদ তাকে মজার ছলে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘শাকিব খান নাকি শাহরুখ খান?’ মুহূর্তের মধ্যেই উত্তর দেন হানিয়া আমির। লাজুক হাসি দিয়ে তিনি বলেন, ‘শাকিব খান। আমি তার ভক্ত।’ তার এই বক্তব্যে উপস্থিত দর্শকরা হাততালিতে ফেটে পড়েন।
শাকিব খানের স্টারডম এবং পর্দায় তার ক্যারিশমা দীর্ঘদিন ধরেই মুগ্ধ করছে দেশ-বিদেশের দর্শকদের। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন পাকিস্তানি এই তরুণ অভিনেত্রীও।
তবে অনুষ্ঠানটিতে এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনাও চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকে এটিকে উপস্থাপকের অপরিপক্কতা বলে দাবি করছেন। ক্যারিয়ার, সাফল্য, স্টারডম বা কোনোকিছুতেই শাহরুখ খানের সঙ্গে শাকিব খানের তুলনা চলে না। এমন দুই তারকার মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার প্রশ্ন করাটা তাই হাস্যকর বলে মনে করেন তারা। তাদের দাবি, ‘এটা যে কোনো তারকার জন্যই একটা বিব্রতকর প্রশ্ন। হয়তো বাংলাদেশে অতিথি হয়ে এসেছেন বলেই হানিয়া শাকিবকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এটা ছিল দৃষ্টিকটু একটা খেলা।’
এদিকে শাকিব খানের আসন্ন সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ - এ হানিয়ার অভিনয় করা নিয়েও গুঞ্জন তুঙ্গে। ঢাকায় আসার আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, এই ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে দেখা যেতে পারে হানিয়া আমিরকে।
প্রথমে ছবিতে ইধিকা পালকে ভাবা হলেও, সংশ্লিষ্ট একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, হানিয়াকে নায়িকা হিসেবে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঢাকায় সফরকালে প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে এ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
যদি সবকিছু ঠিকঠাক এগোয়, তবে ঢালিউডের সুপারস্টার শাকিব খান আর পাকিস্তানের গ্ল্যামার গার্ল হানিয়া আমিরকে বড় পর্দায় জুটি হিসেবে দেখতে পাবে দুই দেশের দর্শক।
অনুষ্ঠানে শুধু প্রশ্নোত্তরেই নয়, ভক্তদের সঙ্গে প্রাণবন্ত উপস্থিতি আর হাসি-ঠাট্টায়ও মাতিয়ে রাখেন হানিয়া। তিনি জানান, বাংলাদেশের মানুষের উষ্ণ ভালোবাসা তাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। প্রথমবারের এই সফর তার কাছে জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলোর একটি হয়ে থাকবে।
প্রসঙ্গত, সানসিল্কের উদ্যোগে আয়োজিত ‘গেট রেডি উইথ মি’ কনটেস্টের বিজয়ীদের সঙ্গেও সরাসরি দেখা করেছেন হানিয়া। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তিনি অংশ নেবেন ব্র্যান্ডটির এক্সক্লুসিভ ফটোশুটে। এরপরই দেশে ফিরবেন পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।
