শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির
শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির! ঢালিউডপ্রেমী ও শাকিব খান ভক্তদের জন্য চমক জাগানিয়া এক খবরই বটে। নায়কের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। শিগগিরই এর শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এতে শাকিবের সঙ্গে একাধিক নায়িকা দেখা যাবে বলে জানা গেছে।
তবে সেই নায়িকা কারা তা নিয়ে চলছে আলোচনা। কলকাতার ইধিকা পাল থেকে শুরু করে তানজিন তিশাসহ অনেক অভিনেত্রীর নামই এসেছে তালিকায়। এবার জানা গেল, শাকিবের ‘প্রিন্স’ ছবিতে জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের লাস্যময়ী অভিনেত্রী হানিয়া আমির। সিনেমার বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সূত্রই এই তথ্য জানিয়েছে।
গেল ২২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসে ‘প্রিন্স’র। তখন থেকেই কৌতূহল চরমে ছবিতে শাকিবের নায়িকা কে হবেন? আগের পরিকল্পনায় ইধিকা পাল থাকলেও এখন সব দৃষ্টি হানিয়ার দিকে। ঢাকার সূত্র জানিয়েছে, হানিয়া শিগগিরই ঢাকায় আসবেন সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে, তখনই সিনেমার জন্য তার সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন হবে। সবকিছু ব্যাটে বলে মিললে আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
জানা গেছে, হানিয়া আমিরের ব্যাপারে শাকিব খানের কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন ছবির প্রযোজক-পরিচালক।
তবে মাত্র একজন নয়, শাকিবের নতুন এ ছবিতে মোট তিনজন নায়িকা থাকবেন। নির্মাতারা জানাচ্ছেন, দুটি চরিত্র প্রমিনেন্ট, আরেকজন নতুন অভিনেত্রী ফ্রেশ লুকে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। অর্থাৎ দর্শক পাবেন দুই পুরনো প্রিয় মুখ ও একটি নতুন মুখের চমক।
‘প্রিন্স’ পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। প্রযোজনা করবেন শিরিন সুলতানা (ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড)। এছাড়া ছবিতে যুক্ত হয়েছে চীনের একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। সিনেমার মুক্তি রোজার ঈদে হওয়ার কথা।
