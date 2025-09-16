সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি সুন্দরী নায়িকা, কেন

সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি সুন্দরী নায়িকা, কেন
সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি নায়িকা হানিয়া আমির? চারদিকে এখন এই আলোচনা চলছে এ দেশের নেটিজেনদের মধ্যে। ফেসবুক ভরে গেছে হানিয়ার ছবি ও ভিডিওতে করা পোস্টে। সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সীমারেখা ভেঙেছেন পাকিস্তানের তারকা হানিয়া। গোটা উপমহাদেশেই তার অসংখ্য ভক্ত। এবার সেই ভক্তদের জন্য সুখবর, প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসতে চলেছেন তিনি।
গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সানসিল্ক হেয়ার এক্সপার্ট বিডির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় হানিয়া নিজেই বিষয়টি জানিয়েছেন। ভিডিও বার্তায় হাসিমুখে তিনি বলেন, ‘হাই বাংলাদেশ, আমি হানিয়া। গেস হোয়াট? আমি ঢাকায় আসছি। সবার সঙ্গে দেখা হবে।’
এ ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে আলোচনা। উঠছে প্রশ্ন, সত্যিই কি ঢাকায় আসছেন? যদি আসেন, তবে কবে?
সূত্র জানাচ্ছে, সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার সুবাদেই ঢাকায় পা রাখছেন হানিয়া আমির। ব্র্যান্ডটির প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি অংশ নেবেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে। তবে সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানায়নি প্রতিষ্ঠানটি।
চলতি বছরের ২৭ জুন মুক্তি পাওয়া ‘সর্দারজি ৩’ নামের পাঞ্জাবি ছবিতে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল হানিয়াকে। দিলজিৎ দোসাঞ্জের বিপরীতে অভিনয় করা এ ছবিটি পাকিস্তানসহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেলেও ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়নি। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর সামাজিকমাধ্যমে পাকিস্তানি তারকাদের বয়কটের ডাক ওঠায় ছবিটি সেখানে আটকে যায়।
ছবিটিতে হানিয়া-দিলজিৎ ছাড়াও ছিলেন নাসির চিনোটি, ড্যানিয়েল খাওয়ার ও সালিম আলবা।
এদিকে ঢাকায় হানিয়ার সম্ভাব্য আগমন ঘিরে ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে ভক্তদের উচ্ছ্বাস। তবে তারিখ চূড়ান্ত না হওয়ায় অপেক্ষা জারি থাকছে। ভক্তরা একবাক্যে বলছেন, ‘আমরা তারকা হানিয়া আমিরকে এবার সরাসরি দেখতে চাই।’
