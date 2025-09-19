ঢাকায় এসেছেন হানিয়া আমির

ঢাকায় এসেছেন হানিয়া আমির
ঢাকায় পা রাখলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে নিজের ঢাকায় অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাকিস্তানি এই তারকা।
জানা গেছে, গতকাল ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে সানসিল্কের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছেন হানিয়া। এক ভিডিও বার্তায় এই তারকা জানান, সানসিল্কের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছেন তিনি।
ভিডিও বার্তায় হানিয়া আমির বলেন, ‘হাই বাংলাদেশ, আমি হানিয়া। আমি সানসিল্কের সঙ্গে ঢাকায় আসছি। অনেক মজা হবে, সঙ্গে ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ থাকছে।’
পাকিস্তানের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের একজন হানিয়া। তিনি ধারাবাহিকের প্রতি পর্বের জন্য প্রায় তিন লাখ রুপি পারিশ্রমিক পান। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় পারিশ্রমিকও বেড়েছে। বর্তমানে চার লাখ রুপি পারিশ্রমিক নেন। তার মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪৩ কোটি রুপি। ২৮ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখের বেশি।
২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক ঘটে হানিয়ার। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘মেরে হামসাফার’, ‘ফেইরি টেল’, ‘দিলরুবা’, ‘আনা’, ‘কাভি মে কাভি তুম’–এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।
