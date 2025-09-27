লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ফল
সুরাইয়া ইয়াসমিন সুমি
অনেকেই বলেন বাতাবি লেবু। কেউ কেউ বলেন জাম্বুরা। এটি আবার তরুনজা নামেও পরিচিত। এটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। আকৃতিতে অনেকটা বড় লেবুর মতো। কাঁচা ফলের বাইরের দিকটা সবুজ। পাকলে হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের হয়। ভেতরের কোয়াগুলো সাদা বা গোলাপি রঙের। স্বাদে টক-মিষ্টি। তবে কিছু জাত তেঁতোও হতে পারে।
এটি সাইট্রাস পরিবারের একটি ফল। ইংরেজি নাম পমেলো। এর বৈজ্ঞানিক নাম সাইট্রাস ম্যাক্সিমা বা সাইট্রাস গ্র্যান্ডিস। ভিটামিন সি, ফলিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস।
বিভিন্ন ভাষায় এটি জাবং, শ্যাডক ইত্যাদি নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় একে ছোলমও বলা হয়। মৌলভীবাজারের জুড়ি উপজেলার সাগরনালের লোকজন এটিকে ‘মাতুল জামির’ বলে।
এর খোসা বেশ পুরু এবং খোসার ভেতরের দিকটা ফোমের মতো নরম। লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়; যা ১৫-২৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর ওজন ১-২ কেজি হয়। আদিভূমি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।
বাংলাদেশে সাধারণত শরৎকাল ও হেমন্তকালে বাজারে বেশি পাওয়া যায়। তবে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, সিলেট, রাজশাহী, মধুপুর অঞ্চলে এ লেবুর চাষ বেশি হয়।
বাতাবি লেবু অতি পরিচিত মৌসুমি ফল। দামে সস্তা ও পুষ্টিগুণে অত্যন্ত মূল্যবান। এটি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। ওজন কমাতেও সাহায্য করে। আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে হজমে সাহায্য করে। স্নায়ুবিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখে। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। গর্ভবতীর জন্য উপকারী। গ্যাস্ট্রিক সমস্যার উপশমে সাহায্য করে। মেটাবলিজম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
ভিটামিন থাকায় অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে। ঠান্ডা এবং জ্বরেও এটি কার্যকর। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এ ফল কাঁচা খাওয়া যায়, জুস করে খাওয়া যায়; এমনকি সালাদ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।
উপকারী ফলটি বাড়ির আশপাশে বা আঙিনায় রোপণ করতে পারেন। বড় উদ্যোগ নিলে বাগান করেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়। বাজারে মোটামুটি ভালোই চাহিদা আছে।
লেখক: শিক্ষার্থী, অনার্স ৩য় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা।
