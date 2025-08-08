চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক নিয়োগে দুইজনের ডোপ টেস্টে গাঁজাজাতীয় মাদক শনাক্ত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) নাট্যকলা বিভাগে নিয়োগপ্রত্যাশী দুই শিক্ষকের ডোপ টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তারা হলেন- গোলাম রাব্বানী ও ড. ইমরুল আসাদ।
সোমবার (৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলে ডোপ টেস্ট করালে পজিটিভের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ মেডিকেল অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।
তিনি বলেন, ৪ আগস্ট গোলাম রাব্বানী ও ড. ইমরুল আসাদের ডোপ টেস্ট করা হয়। এতে তাদের ফলাফল পজিটিভ এসেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা গাঁজাজাতীয় মাদক শনাক্ত করতে পেরেছি। ডোপ টেস্টের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হবে।
জানা যায়, ২৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষা হয়। এ ধাপগুলো অতিক্রম করার চূড়ান্ত পর্যায়ে গোলাম রাব্বানী ও ড. ইমরুল আসাদের ডোপ টেস্ট করালে ফলাফল পজিটিভ আসে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর যে কোনো নিয়োগে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাদের ডোপ টেস্ট পজিটিভ আসবে, আমরা তাদের কোনোভাবেই নিয়োগ দেবো না।
