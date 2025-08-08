চাঁদা না দেওয়ায় দুই শিক্ষার্থীর ওপর হামলা, চবির ফটকে তালা

চাঁদা না দেওয়ায় দুই শিক্ষার্থীর ওপর হামলা, চবির ফটকে তালা
চাঁদা না দেওয়ায় স্থানীয়দের হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করছেন।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্টেশন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা সকাল ১১টার দিকে প্রধান ফটকে তালা দেন।
ঘটনার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পেরোলেও এখনো প্রক্টরিয়াল বডির কোনো সদস্য উপস্থিত হননি। হামলাকারীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তালা খোলা হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
আহত শিক্ষার্থীরা হলেন- বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আতিকুল ইসলাম এবং জুবায়ের আহমেদ জিহান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ফরেস্ট্রি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী স্টেশনের পাশে একটি খাবারের দোকান ভাড়া করেন। কয়েকদিন আগে স্থানীয়রা তাদের কাছে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও না দিলে দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। শিক্ষার্থীরা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এর জেরে শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা অতর্কিতভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় দুইজন আহত হন।
আহত শিক্ষার্থী আতিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের কাছে কয়েকদিন আগে চাঁদা দাবি করলে আমরা তা দিতে অস্বীকৃতি জানাই। এর জেরে আমাদের ওপর তারা হামলা চালায়। কিন্তু দুঃখজনক পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আশিক নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, হামলা চলাকালীন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর কানন স্যারকে বিষয়টি জানাই। তিনি এ ব্যাপারে দেখবেন বলে প্রায় ৫ ঘণ্টায়ও কোনো ব্যবস্থা নেননি। প্রধান ফটকে তালা দেওয়া রয়েছে এখন পর্যন্ত প্রক্টরিয়াল বডির কোনো সদস্য আসেনি।
পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তফা কামাল বলেন, এ ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন কয়েকজন আহত হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। প্রক্টরিয়াল বডি আসার পর বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ বলেন, আমরা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।
