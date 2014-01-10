ওসমান হাদির দাফন ঘিরে ঢাবিতে নিরাপত্তা জোরদার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির দাফন কার্যক্রম ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরের আগে থেকেই ঢাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পার্শ্ববর্তী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, টিএসসির রাজু ভাস্কর্য এলাকা, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ ও কবি নজরুলের সমাধিস্থলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া, টিএসসি থেকে শাহবাগ অভিমুখী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।
ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের সমাধি প্রাঙ্গণে দাফন করা হবে। এজন্য এরই মধ্যে কবর খনন করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ওসমান হাদিকে কবর দেওয়া ঘিরে ঢাবি ক্যাম্পাসে ভিড় না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাবি ক্যাম্পাসে ভিড় না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়া, সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাফেরায় সাময়িক অসুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ করেছে।
