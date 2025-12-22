সাদিক কায়েমও সরকারের গানম্যান প্রত্যাখ্যান করলেন

সাদিক কায়েমও সরকারের গানম্যান প্রত্যাখ্যান করলেন
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরকারের দেওয়া গানম্যান (নিরাপত্তারক্ষী) নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। একই সঙ্গে তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন। এর আগে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাদিক বলেন, সম্প্রতি জুলাই বিপ্লবের ছাত্র নেতৃত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার গানম্যান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় তাকে বিষয়টি অবহিত করা হলেও তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে হাসিনার পতনের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি দৃশ্যমান ও ন্যায্য পরিবর্তন আসবে। কিন্তু বাস্তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর ভূমিকার অভাব এবং বিভিন্ন দপ্তরে ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে জননিরাপত্তা বারবার ব্যাহত হচ্ছে।
বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কার্যকরভাবে সক্রিয় করে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের আওতায় আনলে নিরাপত্তা নিয়ে এত উদ্বেগ থাকত না। বরং প্রশ্ন থেকে যায়, কেন সেই প্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি।
সাদিক কায়েম জানান, একদিকে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা জামিনে মুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের হাতে ওসমান হাদিরা শহীদ হচ্ছেন, অথচ খুনিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গানম্যান দেওয়ার প্রস্তাব আসছে-এই বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তিনি দ্বিধা অনুভব করছেন।
তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে সবার নিরাপত্তা প্রয়োজন। তবে সেই নিরাপত্তা যদি কেবল কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা ইনসাফপূর্ণ হয় না। দেশের আপামর মানুষের জন্য একটি নিরাপদ ও ইনসাফের বাংলাদেশ বিনির্মাণই তাদের দাবি।
বিবৃতির শেষাংশে তিনি জানান, দেশের ছাত্র-জনতা এখনো অনিরাপদ অবস্থায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গানম্যান গ্রহণ করাকে তিনি নিজের জন্য সঠিক মনে করছেন না।
