ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে বিতর্ক, অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন

ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে বিতর্ক, অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্রদলের হল শাখাসমূহের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটি নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক ও অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে সংগঠনটির ঢাবি শাখা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাবি শাখার দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামীর সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নবগঠিত হল কমিটিগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারো কারো বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করে সংগঠনে যুক্ত হওয়া এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো।
সদ্য গঠিত তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মাসুম বিল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. নাছির উদ্দিন শাওন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নূর আলম ভূঁইয়া ইমন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন এই তদন্ত কমিটি অনুমোদন করেছেন। কমিটিকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে একটি লিখিত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার সকালে কমিটি ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে শুরু করে। কয়েকটি কমিটিতে স্থান পাওয়া পদধারীদের ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।
